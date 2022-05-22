Час "фюрера" закінчується: біограф Путіна дав свою оцінку його стану здоров'я

Експерти продовжують стверджувати, що здоров'я російського президента з кожним днем погіршується. А дехто прогнозує, що фізичний "кінець" путінської епохи та його особисто може настати навесні 2023 року.

Професор Лондонського університетського коледжу Марк Галеотті, який написав біографію Путіна, розповів Mirror, що кінець кремлівського диктатора може бути досить близьким.

Він переконаний, що час російського лідера "кінчається", оскільки чутки про те, що хвороби Путіна лише посилюються з кожним новим днем, продовжують наростати.

Протягом кількох місяців з Москви просочувалися повідомлення про те, що 69-річний президент РФ проходить курс лікування від багатьох хвороб, зокрема і від хвороби Паркінсона та раку. Також на Путін ще чекає операція, до якої вже все готово.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Експерт вважає, що нездатність його "хваленої" армії завдала додаткової шкоди здоров'ю диктатора, а по Кремлю поширилися чутки про таємні візити "фюрера" до лікарів. Марк Галеотті вважає, що кінець Путіна та його епохи вже дуже близький.

"Час йде. У жовтні йому виповниться 70, і він явно не здоровий. Ходять чутки, що у нього може бути хвороба Паркінсона, або рак щитовидної залози, або рак крові. Я не лікар, але я уважно спостерігаю за Путіним уже 25 років і щось з його здоров'ям не так. Було дивно бачити його – людину, яка сколотила такий політичний капітал, що сидить на святкуванні Дня Перемоги над нацистами в Москві в оточенні десяти охоронців та з ковдрою на колінах ”, – каже експерт.

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