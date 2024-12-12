"Час летить, коли я з нею": королева Ранія зворушливо розповіла про онучку

Королева Йорданії Ранія на новому публічному заході розповіла, як почувається в ролі новоспеченої бабусі. У серпні дружина її старшого сина народила первістка.

Вчора королева Ранія влаштувала обід для жінок у районі Сахаб у столиці Йорданії Аммані. На обіді вшановували 100 жінок із сфер освіти, культури, ЗМІ та громадянського суспільства. Під час заходу Ранію поінформували про проєкти, які допомагають сім'ям громади. Також було багато питань про її онучку- принцесу Іман.

Ранія розповіла, що їй дуже подобається бути бабусею. А нещодавно вона показувала, як брала із собою онучку на робочу zoom-конференцію.

"Час летить, коли я з нею. Іман — це те, за що я найбільше вдячна цього року", — сказала Ранія про маленьку принцесу.

Королева Ранія / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, чому принцеса Раджва захоче народити кронпринцу Хусейну ще спадкоємців.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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