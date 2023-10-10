Час утеплюватися: згадуємо виходи принцеси Кейт у високих чоботях

Дружина принца Вільяма рідко носить таке взуття. Тільки, коли на вулиці стає занадто холодно.

Ми звернули увагу на те, що стиль принцеси Уельської змінився. Восени ми часто бачимо Кейт у штанних костюмах, у штанях, жакетах і, як правило, туфлях на підборах або рідше – у балетках.

Але вже похолоднішало, а отже незабаром принцеса дістане з гардероба взуття тепліше. Сьогодні ми вирішили пригадати деякі виходи Кейт Міддлтон у високих чоботях. Як правило, вона полюбляє носити замшеве взуття на стійких підборах і рідше на шпильці.

Тут Кейт відвідує Національний морський музей Корнуолла у Фалмуті, під час першого візиту до Корнуолла вперше від того часу, як Кейт з чоловіком Вільямом стали герцогом та герцогинею Корнуольськими. Взуття Кейт підібрала до тону пальта.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Тут знову високі коричневі чоботи принцеса підібрала до смарагдового пальта та молочної сукні під час відвідин Університету Лідса у Лідсі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Чорні високі чоботи були на Кейт, коли вона прибула до фітнесцентру Аберавон разом із принцом Вільямом, принцом Уельським, щоб почути про те, як спорт та фізичні вправи можуть підтримати психічне здоров'я та добробут, під час їхнього візиту до Уельсу. Тоді принцеса поєднувала їх зі спідницею міді в принт "собачий зуб", молочною водолазкою та світлим пальтом.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Знову в коричневих чоботях ми бачили Кейт на різдвяній службі в Сандрінгемській церкві, цього разу у поєднанні з коричневими аксесуарами та болотяним пальтом.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А це монохромне коричневе вбрання принцеса носила холодним грудневим днем під час поїздки до Бостона. Принц та принцеса Уельські тоді брали участь у щорічній церемонії вручення премії Earthshot Prize. Цього року, нагадаємо, церемонія відбудеться у Сінгапурі і Кейт вирішила не їхати на неї разом із чоловіком, а залишитись вдома з дітьми.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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