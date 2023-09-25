Часто її носить: який вигляд має одна з улюблених діамантових брошей королеви Камілли

Королева Камілла під час візиту до Франції носила одну зі своїх улюблених прямокутних брошок. Що про неї відомо, і чому вона так часто носить її?

Цю прямокутну діамантову брошку Камілла одягала вже тричі від того часу, як стала королевою. 2022 року на Різдво Камілла поєднувала брошку з темно-синім пальтом Anna Valentine та капелюхом Philip Treacy. Образ вона завершила парою шкіряних рукавичок до тону.

Королева Камілла на Різдво / Фото: Associated Press

Пізніше влітку Камілла носила брошку з м'ятним пальтом теж від Anna Valentine та капелюхом Philip Treacy на королівських кінних перегонах в Аскоті.

Королева Камілла на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

А тепер носила цю ж брошку під час поїздки до Бордо, у Франції.

Королева Камілла у Франції / Фото: Associated Press

Прямокутна частина брошки розділена на чотири квадрати трикутної форми з квадратним дорогоцінним каменем посередині. Походження цієї прикраси досі невідоме. Передбачається, що брошка колись належала королеві Єлизаветі II, хоча деякі шанувальники припустили, що це міг бути весільний подарунок королеви Марії її невістці, принцесі Греції Марині, герцогині Кентській.

Раніше ми згадували, якими були улюблені прикраси королеви Єлизавети II.

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