Часто його носила: улюблений светр принцеси Діани продали за мільйон доларів

Цей светр принцеса Уельська Діана часто одягала на ігри в поло, у яких брав участь її чоловік принц Чарльз.
У липні светр принцеси був виставлений на аукціон Sotheby's у Лондоні, а потім вирушив на Sotheby's Inaugural Fashion Icons Sale до Нью-Йорка. Минулого тижня цей елемент гардеробу принцеси, в якому вона вперше з'явилася на публіці 1981 року, купили за рекордні 1,1 мільйона доларів.
Цей предмет одягу побив рекорд, встановлений баклажановою вечірньою сукнею Діани дизайна Віктора Едельштейна, яка увійшла до історії моди, коли в січні була продана за 604 800 доларів, пише People. Сукня, яка була створена для Діани 1989 року і також пішла з молотка на аукціоні Sotheby's, була продана вп'ятеро дорожче за попередню оцінку.
Хто купив знаменитий светр, залишається загадкою. Ця інформація є конфіденційною.
Светр створили дизайнерки Саллі М'юїр та Джоанна Осборн для їхнього лейблу трикотажних виробів Warm & Wonderful. Жінки також відвідали аукціон.
Через кілька тижнів після першої появи Діани у светрі дизайнерки отримали офіційний лист із Букінгемського палацу з проханням відремонтувати або замінити светр, оскільки він був пошкоджений. Тоді вони зв'язали новий светр для Діани, але місцезнаходження оригіналу залишалося невідомим, поки його не знайшли в березні цього року на горищі, захованому в маленькій коробці поряд з бавовняним покривалом.
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