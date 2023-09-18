Часто його носила: улюблений светр принцеси Діани продали за мільйон доларів

Цей светр принцеса Уельська Діана часто одягала на ігри в поло, у яких брав участь її чоловік принц Чарльз.

У липні светр принцеси був виставлений на аукціон Sotheby's у Лондоні, а потім вирушив на Sotheby's Inaugural Fashion Icons Sale до Нью-Йорка. Минулого тижня цей елемент гардеробу принцеси, в якому вона вперше з'явилася на публіці 1981 року, купили за рекордні 1,1 мільйона доларів.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Цей предмет одягу побив рекорд, встановлений баклажановою вечірньою сукнею Діани дизайна Віктора Едельштейна, яка увійшла до історії моди, коли в січні була продана за 604 800 доларів, пише People. Сукня, яка була створена для Діани 1989 року і також пішла з молотка на аукціоні Sotheby's, була продана вп'ятеро дорожче за попередню оцінку.

Сукня принцеси Діани (Photo by ANGELA WEISS/AFP) / Фото: Getty Images

Хто купив знаменитий светр, залишається загадкою. Ця інформація є конфіденційною.

Светр створили дизайнерки Саллі М'юїр та Джоанна Осборн для їхнього лейблу трикотажних виробів Warm & Wonderful. Жінки також відвідали аукціон.

Знаменитий светр принцеси Діани та його дизайнерки — Саллі М'юїр та Джоанна Осборн / Фото: Getty Images

Через кілька тижнів після першої появи Діани у светрі дизайнерки отримали офіційний лист із Букінгемського палацу з проханням відремонтувати або замінити светр, оскільки він був пошкоджений. Тоді вони зв'язали новий светр для Діани, але місцезнаходження оригіналу залишалося невідомим, поки його не знайшли в березні цього року на горищі, захованому в маленькій коробці поряд з бавовняним покривалом.

Светр принцеси Діани / Фото: Getty Images

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