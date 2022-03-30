Чеченська принцеса: що відомо про улюблену доньку Рамзана Кадирова

Загалом у Кадирова 10 дітей, але поки що зірка Інтернету – 23-річна Айшат, яка дуже любить увагу та шанування.

Рамзан Кадиров за час російсько-української війни завоював собі славу головного "тік-ток воїна" Путіна, адже разом зі своїми соратниками постійно розповсюджує фейки. Проте насправді фейком є все життя чеченського диктатора, бо як насправді живе Кадиров, скільки отримує грошей від Кремля – ніхто не знає. Сам інтернет-дон носить брендові речі від Prada, мешкає в кількох замках у центрі Грозного, має кілька дружин, а своїх дітей призначає на вищі посади в республіці.

Однією з улюблениць Кадирова є його старша дочка Айшат. Дівчині 23 роки і вона не лише зразкова мусульманка, а ще й успішна бізнеследі.

Айшат Кадирова / Getty Images

Айшат 2016 року, коли їй було 17 років, очолила Модний дім Firdaws, заснований її матір'ю Медні Кадировою ще 2009 року. Бренд спеціалізується на одязі для мусульманок, тож у колекціях не знайти короткі чи відкриті речі. Бутики працюють у Грозному, Москві, Махачкалі та Дубаї.

Показ колекції Firdaws у Парижі, 2020 рік / Getty Images

Показ колекції Firdaws у Парижі, 2020 рік / Getty Images

Ціни на речі чеченської принцеси не маленькі і варіюються в межах 200-500 доларів за річ, сукні із вишивкою та чоловічі костюми, звичайно ж, коштують набагато дорожче, деякі ціни Firdaws перевищують тисячі доларів. Модні шоу теж завжди проводилися з розмахом та за кордоном, а відвідували їх досить відомі особи. 2020 року юну дизайнерку, її матір із батьком та сестру Гадіжат включили до списку санкцій США, який забороняє їм в'їзд до країни, оскільки вони причетні до корупції, пов'язаної з порушенням прав людини.

Показ колекції Firdaws у Парижі, 2020 рік / Getty Images

Показ колекції Firdaws у Парижі, 2020 рік / Getty Images

Показ колекції Firdaws у Парижі, 2020 рік / Getty Images

Коли Айшат виповнився 21 рік, батько вирішив, що самої моди для неї замало, тож призначив дочку на посаду першого заступника міністра культури Чечні. Своє рішення він обґрунтував тим, що, попри юний, вік Айшат має багатий досвід керівництва складними та масштабними проєктами, зокрема у галузі культури. У жовтні 2021 року дівчина стала міністром культури, але цього разу вже за рекомендацією голови уряду Чечні Мусліма Хучієва.

Айшат Кадирова / Getty Images

Та попри дифірамби від батька 2022 року рахунки бренду Firdaws були заблоковані через несплату податків. Точна сума заборгованості Айшат не називалася, але виконавче провадження порушили на 1,6 тисячі рублів. До кінця січня компанія нібито погасила борги, але оголосила, що через технічні причини на якийсь час магазини закриває.

Про особисте життя Айшат відомо небагато, окрім того, що вона народилася 1998 року в селі Центарою. До шостого класу навчалася у школі, а потім перейшла на домашнє навчання і по дев'ять годин на день вивчала Коран та арабську мову.

2016 року дівчина вступила на економічний факультет Чеченського державного університету, а 2017-го вийшла заміж за сина близького друга Кадирова, з яким познайомилася за два тижні до весілля. Хто чоловік Кадирової, невідомо, і подробицями особистого життя вона не ділиться.

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