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Чекає зустрічі: Кейт вперше прокоментувала народження дочки Меган і Гаррі

Чекає зустрічі: Кейт вперше прокоментувала народження дочки Меган і Гаррі

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Про маленьку Лілі Кейт говорила з великим ентузіазмом.

У п'ятницю герцогиня Кембриджська разом з першою леді США Джилл Байден відвідала початкову школу в графстві Корнуолл. Разом вони взяли участь у круглому столі, де обговорили питання дошкільної освіти.

Герцогиня Кембриджська і Джилл Байден / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська і Джилл Байден / Getty Images

Після завершення заходу одна з журналісток запитала герцогиню, чи є у неї будь-які побажання її новій племінниці.

"Я бажаю їй всього найкращого. Ми ще не бачили її, але я сподіваюся, що це скоро станеться. Не можу дочекатися зустрічі з нею", — відповіла Кейт. 

Це був перший публічний коментар герцогині з приводу народження дочки Меган і Гаррі, після привітання у соцмережах, яке було розміщене 6 червня.

Нагадаємо, що дівчинка народилася 4 червня в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. Її назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

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