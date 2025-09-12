Чекаємо на фото в Instagram Меган: принцу Гаррі на вокзалі в Києві вручили пам’ятний сувенір

Принц Гаррі / © Associated Press

Молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ — принц Гаррі — прибув із неанонсованим візитом до України на запрошення українського уряду.

Герцог Сассекський приїхав поїздом із Польщі, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а також зустрітися з українськими ветеранами та чиновниками.

Принц Гаррі на вокзалі в Києві / © instagram.com/ukrainianrailways

На вокзалі в Києві його зустріла ціла делегація, також там була і Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка травматологічного центру «Superhumans» у Львові, який допомагає людям з ампутацією кінцівок і який принц відвідував раніше у квітні цього року у Львові. Саме Ольга запросила Гаррі до Києва під час їхнього випадкового знайомства в Нью-Йорку, про що принц розповів журналістам The Guardian.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва / © instagram.com/ukrainianrailways

На вокзалі Гаррі вручили перші подарунки. Йому подарували фірмову склянку з підсклянником, у яку в поїздах "Укрзалізниці" зазвичай наливають чай пасажирам. Герцог люб’язно прийняв подарунок і, можливо, пізніше ми побачимо, як принц п’є з неї чай у себе вдома в Монтесіто, якщо його дружина Меган Маркл опублікує для нас таке сторіз.

Подарунок для принца Гаррі / © instagram.com/ukrainianrailways

Зазначимо, що Гаррі прибув із командою свого фонду Invictus Games, який системно допомагає з реабілітацією, зокрема, українських ветеранів через спорт. В Україні Гаррі має намір розповісти про нові ініціативи підтримки та реабілітації поранених та постраждалих внаслідок дій країни-агресорки.

Нагадаємо, до Києва принц Гаррі приїхав одразу після свого візиту до Лондона, де він відвідав церемонію WellChild Awards, кілька робочих заходів та зустрівся з батьком королем Чарльзом, якого не бачив два роки. Подробиці цієї зустрічі Гаррі пообіцяв батькові не розголошувати.