Чемпіонка з добрим серцем: Ярослава Магучіх пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам

Олімпійська чемпіонка та легкоатлетка Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам частину призових грошей, які отримала за досягнення на Іграх-2024 у Парижі.

"Ми надзвичайно вдячні Ярославі за добрий вчинок — завдяки йому тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну. Поруч із тим вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить", — каже керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

Загалом спортсменка пожертвувала мільйон гривень. Гроші отримали організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals та чотири притулки для тварин: "Пегас", "Сумське товариство захисту тварин", "Безпритульний світ" і "Дніпро Енімалс".

"Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!", — розповідає Ярослава Магучіх.

Фото: Ярослави Магучіх

Фото: Ярослави Магучіх

Фото: Ярослави Магучіх

Напередодні Ярослава Магучіх на своїй інстаграм-сторінці заявила, що частину призових грошей віддасть на потреби ЗСУ, до фонду психологічної підтримки та на допомогу тваринам, які постраждали від війни.

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