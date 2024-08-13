Чемпіонка з патріотичним макіяжем: 7 цікавих фактів про Ярославу Магучіх

Після завершення літньої Олімпіади у Парижі про молоду українську спортсменку заговорив весь світ. Ми ж вирішили зібрати кілька цікавих подробиць про зірку.

1. Початок кар’єри і дитячі захоплення

За словами Магучіх, у спорт її привела старше сестра Анастасія, яка займалася карате, адже Ярослава була дуже активною і непосидючою дівчинкою. Далі вона спробувала себе у деяких видах спорту, щоб визначити, що їй подобається і що цікаво. Саме так вона зупинилась на легкій атлетиці.

Однак окрім спорту у житті дівчинки були й інші захоплення: "Я була всесторонньо розвиненою дитиною. Ходила і на малювання, і співала. Спорт був, але схилилася до нього далеко не одразу. Від усього іншого остаточно відмовилася, мабуть, році в 2015-2016-му. До того були сумніви", - казала вона у інтерв'ю "Главком". Ярослава також зізнавала, що любила малювання і навіть їздила на конкурси: "У мене гарно виходило. Я їздила на різні конкурси, навіть з батьками. Вони мене підтримували. Картини, до речі, зберігаються вдома. Я малювала у стилі абстракції, зі своїм баченням. Колись, можливо, прийде час і ці роботи покажу. Зроблю виставку".

2. Світовий рекорд

Зі своєю тренеркою Ярослава почала працювати в 11 років. Так почалася кар’єра дівчини. Одна з перших її вагомих перемог сталася у липні 2018 року - на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юнаків в угорському Дьєрі вона перемогла на змаганнях у стрибках у висоту серед жінок з результатом 1,86 м. Після цього Ярослава з третьої спроби взяла висоту 1,94 м, це стало рекордом юнацьких чемпіонатів Європи. Світовий рекорд серед юнаків у цій дисципліні на той час становив 1,96 м. Від травня 2019 року Ярослава Магучіх перемогла в стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги сезону в місті Доха в Катарі з особистим рекордом 1,96 м, і стала наймолодшою переможницею в історії змагань Діамантової ліги. Далі на рахунку української спортсменки була перемога за перемогою. Однак найзнаковішою в історії є її участь у Діамантовій лізі в Парижі, де Ярослава взяла висоту 2,10 м, побивши рекорд Стефки Костадінової, який тримався від 1987 року.

Феномен легкої атлетики! Особливість рекорду Ярослави Магучіх

3. Участь у Олімпіаді

2024 року Магучіх приймала участь у Олімпійських іграх у Парижі звідки привезла додому "золото". Вона стала олімпійською чемпіонкою з перевагою у меншій кількості спроб у здоланій висоті 2.00 м.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Для 22-річної українки це друга в кар'єрі Олімпіада. На Іграх-2020 у Токіо вона здобула "бронзу", показавши у фіналі результат у 2,00 метра.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

4. Цікаві звички

Під час Олімпіади у Парижі на Ярославу звернуло увагу багато журналістів зі світових медіа, адже дівчина між виконанням стрибків відпочивала у спальнику. Як виявилося це одна з речей, яку вона робить постійно, бо розслаблення та відпочинок допомагає уникати травм.

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Однак це не всі звички чемпіонки. Також Магучіх від 2022 року почала робити патріотичний макіяж - малює синьо-жовті стрілки на очах. Волосся вона заплітає у два колоска, що також є її візитівкою.

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

А перед самим стрибком Ярослава завжди дивиться на свою тренерку Тетяну Степанову: "Це традиція - перед стрибком дивитися на тренерку. Це такий психологічний момент, який мені потрібний", - сказала спортсменка Ukrainian Athletics.

Цікавим є і той факт, що Ярослава - кавоманка. Дівчина любить починати ранок з цього ароматного напою та сирників.

"Чесно кажучи, коли була в Україні, не уявляла свій день без сирників та кави. А в Німеччині сирники – це проблема, важко знайти тут відповідний сир. Але ранок починається з кави", - казала вона в інтерв'ю Oboz.ua.

5. Особисте життя

Зовсім скоро Ярослава збирається вийти замуж. Дівчина у стосунках з сином своєї тренерки Назаром Степановим. Знайомі вони були ще з дитинства, бо син пані Тетяни часто приходив на тренування і їздив з ними на змагання. Однак зустрічатись Магучіх и Степанов почали наприкінці 2019 року.

Перший крок зробив Назар - запросив Ярославу на побачення у кіно. Відтоді спортсмени разом. Хлопець менший за свою обраницю на 2 роки, обручку Ярослава на заручини обирала сама у магазині в Нью-Йорку. Освідчився Назар Ярославі при її батьках.

6. Спортивні параметри легкоатлетки

Ярослава висока і струнка дівчина. Її зріст складає 180 сантиметрів, а вага - 55 кілограмів.

7. Мода у життя спортсменки

Завдяки своїм спортивним досягненням Ярослава стала дуже відомою у світо спорту. А, оскільки спорт і мода завжди були тісно переплетені, дівчині почало надходити багато пропозицій про співпрацю. Однією з найпомітніших стала дружба з брендом Puma, який запропонував їй стати своєю амбасадоркою. Ярослава знімалась у кампейні бренду, а також приймала участь у показі.

Дефіле для бренду відбувалося під части Тижня моди у Нью-Йорку і Магучіх тоді продемонструвала образ у синьому кольорі.

"Мені дуже сподобалося ходити подіумом. Для мене обрали таке українське вбрання – синій костюм, жовтий рюкзак та емблема Puma жовтого кольору. Це було символічно для мене".

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

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