Через 12 років шлюбу: принц Вільям розповів, чому так довго не освідчувався Кейт

Кейт і Вільям зустрічалися майже десять років, перш ніж принц зважився запропонувати їй стати його дружиною.
У день їхніх заручин, які відбулися 16 листопада 2010 року, принц Вільям у їхньому першому спільному інтерв'ю пояснив, чому так довго "виношував" ідею цього шлюбу.
"Це рішення було ухвалено для того, щоб у неї (у Кейт) була можливість відступити, якщо вона відчує у цьому необхідність, а також шанс побачити, що таке "життя", як це бути частиною королівської родини", — пояснив Вільям. express.
Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомилися в університеті Сент-Ендрюсс, де навчалися разом. Це був справді найкращий студентський час, який тільки можна собі уявити. Через багато років Кетрін зізналася, що тепер оцінила вчинок свого чоловіка. Хоча в ті роки їй діставалося від преси, її називали Waity Katie (Кейті, яка чекає"). Пара навіть розходилася раз за час свого тривалого роману.
Одружилися вони 29 квітня 2011 року. За 12 років шлюбу у них народилося троє дітей. У Великій Британії Кейт і Вільям дуже популярні. Коли Вільям стане королем, його дружина стане новою королевою-консортом. Мабуть, тоді під час навчання в університеті принц Вільям знав, який шлях їм доведеться пройти, і зробив правильний вибір.
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