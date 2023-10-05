Через 12 років шлюбу: принц Вільям розповів, чому так довго не освідчувався Кейт

Кейт і Вільям зустрічалися майже десять років, перш ніж принц зважився запропонувати їй стати його дружиною.

У день їхніх заручин, які відбулися 16 листопада 2010 року, принц Вільям у їхньому першому спільному інтерв'ю пояснив, чому так довго "виношував" ідею цього шлюбу.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

"Це рішення було ухвалено для того, щоб у неї (у Кейт) була можливість відступити, якщо вона відчує у цьому необхідність, а також шанс побачити, що таке "життя", як це бути частиною королівської родини", — пояснив Вільям. express.

Кейт у день заручин / Фото: Associated Press

Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомилися в університеті Сент-Ендрюсс, де навчалися разом. Це був справді найкращий студентський час, який тільки можна собі уявити. Через багато років Кетрін зізналася, що тепер оцінила вчинок свого чоловіка. Хоча в ті роки їй діставалося від преси, її називали Waity Katie (Кейті, яка чекає"). Пара навіть розходилася раз за час свого тривалого роману.

Кейт та Вільям в університеті Сент-Ендрюс / Фото: Associated Press

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Одружилися вони 29 квітня 2011 року. За 12 років шлюбу у них народилося троє дітей. У Великій Британії Кейт і Вільям дуже популярні. Коли Вільям стане королем, його дружина стане новою королевою-консортом. Мабуть, тоді під час навчання в університеті принц Вільям знав, який шлях їм доведеться пройти, і зробив правильний вибір.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на пасхальній службі / Фото: Associated Press

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