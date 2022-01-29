Через 75 років після скасування монархії: члени італійської королівської сім'ї хочуть повернути коштовності корони

Старовинна діамантова тіара італійської королеви Марії-Жозе, виготовлена Фаберже близько 1895 року та оцінена у суму від 580 000 до 880 000 євро / Getty Images

Колишні члени королівської сім'ї Італії вимагають повернути коштовності корони через 75 років після скасування монархії у країні.

Спадкоємці останнього короля Італії Умберто II звернулися з офіційним проханням повернути їм коштовності корони, які вони втратили після того, як країна скасувала монархію після Другої світової війни. Від того часу колекція зберігається у сховищі Банку Італії.

Спадкоємці останнього короля Італії, короля Умберто II, звернулися з першим офіційним проханням повернути коштовності корони у своє володіння. До колекції Дому Savoy, вартість якої оцінюється в 300 мільйонів доларів, входять 6000 діамантів та 2000 перлин, що прикрашають діадеми, сережки, брошки та намиста. Неофіційний запит вже було відхилено Банком Італії у листопаді 2021 року. Але цього тижня відбулася посередницька зустріч між представниками Банку Італії та адвокатами Савої, зокрема принцом Віктором Еммануїлом IV, сином Умберто II. Проте зустріч була безрезультатною.

Принц Еммануїл Філіберто Савойський / Getty Images

"Італія має зробити те, що правильно і доречно, і повернути коштовності моїй родині", — сказав The Telegraph принц Еммануїл Філіберто Савойський, онук Умберто ІІ.

Нагадаємо, італійці проголосували за скасування монархії та створення республіки в червні 1946 року після того, як королівська родина співпрацювала з фашистським диктатором Беніто Муссоліні, а потім втікала до Рима 1943 року, щоб уникнути вторгнення німецької армії. Король Умберто II згодом утік до Португалії, а спадкоємці чоловічої статі королівської сім'ї були вигнані з Італії до 2002 року, коли парламент проголосував за припинення вигнання та дозвіл їм повернутися як звичайним громадянам. Король Умберто II помер 1983 року.

Старовинна діамантова тіара італійської королеви Марії-Жозе, виготовлена Фаберже близько 1895 року та оцінена у суму від 580 000 до 880 000 євро / Getty Images

"Нас не цікавить грошова вартість коштовностей. Набагато важливіша історична та сентиментальна цінність, яку вони мають для сім'ї", — йдеться у заяві принца.

"Італія - чи не єдина республіка у світі, де приватна власність колишньої королівської родини досі перебуває в руках держави. Це ганьба. Дорогоцінності були заховані в скрині понад 70 років. На відміну від коштовностей корони в лондонському Тауері, вони навіть ніколи не виставлялися на загальний огляд. Настав час повернути їх спадкоємцям королівської сім'ї", — йдеться у заяві, пише People.

За повідомленнями італійської газети Corriere della Sera, сім'я подасть до суду на державу. Адвокат королівської родини повідомив, що сім'я Савоїв має намір повернути свої коштовності.

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