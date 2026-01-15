Через 8 місяців після пологів: донька Трампа Тіффані у вечірній сукні похизувалася стрункою фігурою

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Реклама

Молодша донька президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — опублікувала в Instagram серію нових знімків із заходу, на яких продемонструвала вечірній образ.

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіф була одягнена у чорну прозору сукню з вишивкою «павутина», нюдовою підкладкою, високою горловиною і без рукавів. Через вісім місяців після пологів вона вже може похизуватися стрункою фігурою.

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Аутфіт Тіффані доповнила білим клатчем з кристалами і туфлями кольору металік на високих платформах і підборах та з червоною підошвою.

Реклама

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Трамп зробила укладання з локонами, насичений макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими прикрасами і годинником.

Тіффані Трамп і Майкл Буглос / © Instagram Тіффані Трамп

Тіф показала фото зі своїм чоловіком-мільярдером із Нігерї Майклом Буглосом, а також з друзями.

Тіффані Трамп і Майкл Буглос / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп