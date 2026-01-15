- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 331
- Час на прочитання
- 1 хв
Через 8 місяців після пологів: донька Трампа Тіффані у вечірній сукні похизувалася стрункою фігурою
Тіффані Трамп у гарному аутфіті і з чоловіком побувала на заході.
Молодша донька президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — опублікувала в Instagram серію нових знімків із заходу, на яких продемонструвала вечірній образ.
Тіф була одягнена у чорну прозору сукню з вишивкою «павутина», нюдовою підкладкою, високою горловиною і без рукавів. Через вісім місяців після пологів вона вже може похизуватися стрункою фігурою.
Аутфіт Тіффані доповнила білим клатчем з кристалами і туфлями кольору металік на високих платформах і підборах та з червоною підошвою.
Трамп зробила укладання з локонами, насичений макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими прикрасами і годинником.
Тіф показала фото зі своїм чоловіком-мільярдером із Нігерї Майклом Буглосом, а також з друзями.