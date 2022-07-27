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Через багато років застосування: розсекречено таємне прізвисько королеви Єлизавети II

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Через багато років застосування: розсекречено таємне прізвисько королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II перебуває на троні вже понад 70 років. Раніше, коли монархиня багато подорожувала світом і щоразу зупинялася в різних готелях, їй доводилося використовувати таємне ім'я.

Через багато років після того, як королева вже не подорожує, це ім'я було розсекречене. Кілька років тому один із офіцерів охорони королеви розкрив ім'я, яке команда використовувала для королеви, пише MyLondon.

Повідомляється, що служба безпеки називає королеву "S" або "Шерон" (англійською Sharon), оскільки це перша буква від слова Sovereign (англійською "суверен").

Цей факт підтвердив історик Г'юго Вікерс: "Цілком ймовірно. Мета будь-якої прізвиська в тому, що воно має бути анонімним та таким, що запам'ятовується".

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"S" або Sharon — одне з небагатьох імен Її Величності, які монархиня використовувала для поїздок протягом багатьох років свого правління.

Нагадаємо, у дитинстві Єлизавета також мала прізвисько, її називали Лілібет. Щоб вимовляти своє довге ім'я дівчинці було легше, вона скоротила його до Лілібет. Її батьки, бабуся та дідусь невдовзі теж почали називати дівчинку так. Батько принцеси, король Георг VI, називав своїх дочок так: "Лілібет – моя гордість. Маргарет – моя радість". Чоловік королеви принц Філіп був останнім, хто називав Єлизавету II ім'ям Лілібет.

Маленька принцеса Єлизавета зі своїм дядьком Едвардом / © Associated Press
Маленька принцеса Єлизавета зі своїм дядьком Едвардом / Фото: Associated Press

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