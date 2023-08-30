Через більш ніж 30 років: три сукні принцеси Діани продадуть на аукціоні за величезну суму

Три сукні, які колись належали покійній принцесі Діані, продадуть з аукціонами Julien's та Turner Classic Movies у Лос-Анджелесі 30 серпня. До торгів їх виставляли в Музеї стилю в Ірландії.

Очікується, що три дизайнерські сукні, які належали принцесі і не з'являлися на публіці понад 30 років, будуть продані за ціною від 60 і 400 тисяч доларів.

Сукні принцеси Діани / Фото: Getty Images

Серед лотів — червона сукня із заниженою талією створена дизайнером Брюсом Олдфілдом. У вбрання були широкі рукави, драпування на стегнах та животі.

Сукня принцеси Діани / Фото: Getty Images

У цій сукні принцеса відвідала прем'єру фільму "Гарячі голови" у Лондоні 1991 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Вбрання очікують продати за найвищою ціною від 200 до 400 тисяч доларів.

Вбрання принцеси Діани \ фото: Julien's Auctions

Також серед лотів – вечірня сукня від Кетрін Вокер, яка була особистою дизайнеркою Діани понад 16 років.

Сукня принцеси Діани / Фото: Getty Images

Це чорно-нефритове вбрання з короткими рукавами та шовковою спідницею з драпуванням Діана одягла на галавечерю в готелі Royal York у Торонто 1991 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

За нього планую одержати від 100 до 200 тисяч доларів.

Вбрання принцеси Діани \ фото: Julien's Auctions

І третя сукня теж від Кетрін Вокер. Її пошито з білого крепу та чорного оксамиту. На задній частині сукні є складка-годе та невеликий шлейф. Цю сукню принцеса одягала на приватний захід.

Сукня принцеси Діани / Фото: Getty Images

Вартість вбрання оцінюється в 60-80 тисяч доларів.

Вбрання принцеси Діани \ фото: Julien's Auctions

Нагадаємо, що нещодавно на аукціоні також продали одне вбрання принцеси — оксамитову вечірню сукню в баклажановому кольорі, розроблену 1989 року модельєром Віктором Едельштейном.

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