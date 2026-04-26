Через чотири роки стало відомо, як король Чарльз дізнався про смерть своєї матері - королеви Єлизавети II

Чарльз та королева Єлизавета II / © Associated Press

Монархиня померла 8 вересня 2022 року, не доживши до цього ювілею менше чотирьох років.

Її смерть викликала хвилю співчуттів, британці по всій країні вихваляли її багаторічну службу та відданість справі. Це був сумний і знаменний момент для тодішнього спадкоємця престолу Чарльза, який на той час був принцом Уельським.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / © Associated Press

Вранці 8 вересня 2022 року його викликали до маєтку королеви, замок Балморал, із сусіднього будинку в Біркголлі, де йому повідомили про швидку смерть його матері-королеви.

Експерти з королівської родини, які брали участь у програмі Channel 5 «Біркголл: Таємний притулок короля», заявили, що Чарльз та його сестра Анна по черзі чергували біля ліжка своєї матері.

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд сказала: «Йому сказали, що, ймовірно, мине кілька годин, перш ніж вона помере». А королівський експерт і журналістка Емілі Ендрюс додала: «Чарльз і Анна по черзі сиділи поряд із королевою, а потім, я думаю, коли вона впала в кому, Чарльзу знадобилося трохи свіжого повітря та природи. Отже, він вирушив на територію Біркголла, і саме там він дізнався про її смерть», цитує слова журналістки express.

Король Чарльз та його сестра принцеса Анна / © Associated Press

Однак, ще до офіційного оголошення, за словами експерта, принц Чарльз миттєво зрозумів, що сталося, почувши лише два слова. Два слова, до яких він готувався все своє життя, і які підтвердили смерть його матері.

«Він знав, що сталося, — пояснила міс Бонд, — бо той, хто йому дзвонив, придворний, звернувся до нього як до „Вашої Величності“, і тоді він зрозумів: „Моя мати померла“, і, звичайно ж, помчав назад до Балморалу, щоб бути поруч із нею».

Чарльз формально став монархом на момент смерті своєї матері, але офіційно його коронація відбулася 6 травня 2023 року.

Коронація Чарльза та Камілли / © Associated Press

