Через чотири роки стало відомо, як король Чарльз дізнався про смерть своєї матері - королеви Єлизавети II
Цього тижня королівська родина Британії відзначала 100-річний ювілей від дня народження королеви Єлизавети ІІ.
Монархиня померла 8 вересня 2022 року, не доживши до цього ювілею менше чотирьох років.
Її смерть викликала хвилю співчуттів, британці по всій країні вихваляли її багаторічну службу та відданість справі. Це був сумний і знаменний момент для тодішнього спадкоємця престолу Чарльза, який на той час був принцом Уельським.
Вранці 8 вересня 2022 року його викликали до маєтку королеви, замок Балморал, із сусіднього будинку в Біркголлі, де йому повідомили про швидку смерть його матері-королеви.
Експерти з королівської родини, які брали участь у програмі Channel 5 «Біркголл: Таємний притулок короля», заявили, що Чарльз та його сестра Анна по черзі чергували біля ліжка своєї матері.
Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд сказала: «Йому сказали, що, ймовірно, мине кілька годин, перш ніж вона помере». А королівський експерт і журналістка Емілі Ендрюс додала: «Чарльз і Анна по черзі сиділи поряд із королевою, а потім, я думаю, коли вона впала в кому, Чарльзу знадобилося трохи свіжого повітря та природи. Отже, він вирушив на територію Біркголла, і саме там він дізнався про її смерть», цитує слова журналістки express.
Однак, ще до офіційного оголошення, за словами експерта, принц Чарльз миттєво зрозумів, що сталося, почувши лише два слова. Два слова, до яких він готувався все своє життя, і які підтвердили смерть його матері.
«Він знав, що сталося, — пояснила міс Бонд, — бо той, хто йому дзвонив, придворний, звернувся до нього як до „Вашої Величності“, і тоді він зрозумів: „Моя мати померла“, і, звичайно ж, помчав назад до Балморалу, щоб бути поруч із нею».
Чарльз формально став монархом на момент смерті своєї матері, але офіційно його коронація відбулася 6 травня 2023 року.
Нагадаємо, цього тижня ми згадували десять найнеймовірніших фактів про королеву Єлизавету II на честь її сторічного ювілею.