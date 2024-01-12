Через день він стане королем: стало відомо, коли королева Маргрете II повідомила синові цю новину

Підданих шокувала звістка про те, що королева Маргрете II зреклася престолу на користь старшого сина. Представники королівського палацу розповіли, коли саме про це стало відомо Фредеріку.

Представник королівського палацу підтвердив данській газеті Berlingske, що 28 грудня королева поінформувала обох своїх синів, спадкового принца Фредеріка та принца Йоахіма про своє рішення. Тобто це було за три дні до того, як монархиня заявила про це у своїй новорічній промові.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Фредеріка буде проголошено королем з балкону палацу Крістіансборг у Копенгагені в неділю, 14 січня, після офіційного зречення його матері в Державній раді, повідомляє Hello!

Від цього моменту він іменуватиметься королем Фредеріком X, а його дружина кронпринцеса Мері стане королевою Мері.

Фредеріку було лише три роки, коли Маргрете зійшла на престол 14 січня 1972 року. Нещодавно ми згадували історію життя та правління королеви Маргрете II. До речі, у данській монархії майже за 900 років це перший випадок зречення.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

У своєму новорічному зверненні Маргрете згадала, що однією з причин її рішення зректися престолу були проблеми зі здоров'ям. Але пізніше журналісти писали, що таким чином королева хоче врятувати шлюб її сина та невістки.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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