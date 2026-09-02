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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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152
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2 хв

Через дітей Меган і Гаррі в їхній новій школі в Британії запровадили суворіші правила

Принц Арчі та принцеса Лілібет незабаром розпочнуть заняття у британській школі, оскільки сім'я Сассекських облаштовується у Великій Британії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

Семирічний принц Арчі та принцеса Лілібет незабаром розпочнуть навчальний рік. Сім'я Сассекських нещодавно переїхала зі США до Великої Британії і, як повідомляється, проживає в некоролівській резиденції в Котсуолдсі, де, за словами королівського експерта, місцевих батьків уже попередили про нові суворі правила, які стосуються юних членів королівської родини.

Британський ЗМІ пишуть, що представники школи зв'язалися з жителями району з приводу нових шкільних правил щодо учнів, які перебувають у центрі уваги, повідомляє express.

Гаррі та Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Гаррі та Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

«У повідомленні, розісланому сім'ям, по суті йшлося про те, що іноді деякі сім'ї, які вступають до школи, можуть залучати до себе підвищений інтерес громадськості або ЗМІ».

У документі також нібито йшлося, що школи прагнуть забезпечити всім дітям можливість насолоджуватися шкільним життям у «безпечній, щасливій та приватній обстановці».

«Потім було нагадано батькам та опікунам, що не можна фотографувати чи знімати на відео інших дітей без дозволу, а також ділитися фотографіями, інформацією чи подробицями про учнів чи їхні сім'ї у соціальних мережах», - пише видання.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

Нагадаємо, 2020 року Гаррі та Маркл відмовилися від королівських обов'язків, вони переїхали до Монтесіто, штат Каліфорнія. Очікується, що їхній переїзд до Великої Британії буде на тривалий період, тому їхні діти вступили до британської школи. Точне розташування об'єкта нерухомості або шкіл, де навчаються діти, не розголошується з міркувань безпеки.

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