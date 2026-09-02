Через дітей Меган і Гаррі в їхній новій школі в Британії запровадили суворіші правила

Меган та Гаррі / © Associated Press

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Семирічний принц Арчі та принцеса Лілібет незабаром розпочнуть навчальний рік. Сім'я Сассекських нещодавно переїхала зі США до Великої Британії і, як повідомляється, проживає в некоролівській резиденції в Котсуолдсі, де, за словами королівського експерта, місцевих батьків уже попередили про нові суворі правила, які стосуються юних членів королівської родини.

Британський ЗМІ пишуть, що представники школи зв'язалися з жителями району з приводу нових шкільних правил щодо учнів, які перебувають у центрі уваги, повідомляє express.

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Гаррі та Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

«У повідомленні, розісланому сім'ям, по суті йшлося про те, що іноді деякі сім'ї, які вступають до школи, можуть залучати до себе підвищений інтерес громадськості або ЗМІ».

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У документі також нібито йшлося, що школи прагнуть забезпечити всім дітям можливість насолоджуватися шкільним життям у «безпечній, щасливій та приватній обстановці».

«Потім було нагадано батькам та опікунам, що не можна фотографувати чи знімати на відео інших дітей без дозволу, а також ділитися фотографіями, інформацією чи подробицями про учнів чи їхні сім'ї у соціальних мережах», - пише видання.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

Нагадаємо, 2020 року Гаррі та Маркл відмовилися від королівських обов'язків, вони переїхали до Монтесіто, штат Каліфорнія. Очікується, що їхній переїзд до Великої Британії буде на тривалий період, тому їхні діти вступили до британської школи. Точне розташування об'єкта нерухомості або шкіл, де навчаються діти, не розголошується з міркувань безпеки.

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