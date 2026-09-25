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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Через два місяці після пологів: дружина віцепрезидента США в кобальтовій сукні продемонструвала струнку фігуру

Уша Венс з’явилася у Білому домі в яскравому аутфіті.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джей Ді та Уша Венси

Джей Ді та Уша Венси / © Associated Press

Уша Венс разом із чоловіком, віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом, взяла участь у церемонії привітання президента Китаю Сі Цзіньпіна та першої леді Пен Ліюань у Білому домі у Вашингтоні.

Джей Ді та Уша Венси / © Associated Press

Джей Ді та Уша Венси / © Associated Press

Друга леді США з’явилася на заході в атласній сукні яскравого кобальтового кольору. Вбрання без рукавів мало високу горловину-стійку, м’яке драпування на ліфі та широкий пояс. Після четвертих пологів Уші минуло два місяці, і вона вже похизувалася стрункою фігурою.

Джей Ді та Уша Венси, Іванка Трамп / © Associated Press

Джей Ді та Уша Венси, Іванка Трамп / © Associated Press

У пані Венс було рівне укладання і природний макіяж. Вуха вона прикрасила невеликими золотими сережками з діамантами, а на руці мала обручку.

Джей Ді та Уша Венси, Іванка Трамп / © Associated Press

Джей Ді та Уша Венси, Іванка Трамп / © Associated Press

Джей Ді Венс постав на церемонії в темно-синьому костюмі, білій сорочці та яскравій синій краватці, яка перегукувалася з кольором сукні його дружини. На його у нього була прикріплена невелика брошка у вигляді американського прапора.

Джей Ді та Уша Венси / © Associated Press

Джей Ді та Уша Венси / © Associated Press

На заході подружжя також сфотографували поруч з Іванкою Трамп, яка обрала для церемонії блакитну сукню з білою вишивкою.

Нагадаємо, Уша Венс замилувала сімейними знімками з новонародженим сином.

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