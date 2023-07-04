Через місяць після весілля: принц Хусейн та принцеса Раджва поділилися милим селфі

Спадковий принц Йорданії Хусейн поділився з фоловерами знімком, де зображений зі своєю новоспеченою дружиною принцесою Раджвою.

Королівське подружжя, яке зіграло весілля 1 червня, відправило в Instagram привітання тим, хто святкує мусульманське свято.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

На фотографії, яку 29-річний Хусейн розмістив у Instagram, пара зображена за обіднім столом. 29-річна принцеса Раджва одягнена у біло-рожеву сорочку з малюнком та білий топ, вона нахилилася до свого чоловіка, одягненого у сіру футболку.

Пара усміхнулася на камеру, надсилаючи свої добрі побажання тим, хто святкує ісламське свято Ід аль-Адха.

"Від імені Раджви і від мене, Адха Мубарак вам та вашим родинам!" — написав спадкоємець йорданського престолу у підписі до посту англійською та арабською мовами.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Колись Хусейн та Раджва стануть новими королем та королевою Йорданії. Пара одружилася 1 червня на грандіозному королівському весіллі в Аммані в палаці Захран, де батьки принца — королева Ранія та король Йорданії Абдалла II — одружилися 1993 року.

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