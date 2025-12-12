Через переїзд Кейт і Вільяма Уельських виник новий скандал у Віндзорі

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Реклама

На початку листопада сім’я переїхала з котеджу Аделаїда до Форест-Лодж у Віндзорі. Уельські дуже чекали цього переїзду, оскільки хотіли змінити місце проживання після кількох важких років, і навіть обзавестися будинком, який може стати їх постійним місцем проживання навіть після того, як Вільям зійде на престол і стане королем.

Однак таке сусідство викликало гнів у деяких місцевих жителів, чиї пішохідні маршрути були обмежені через родину Уельських.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Один із мешканців Віндзора назвав принца Вільяма та принцесу Кейт «егоїстами» за переїзд до Форест-Лодж, стверджуючи, що реальні витрати для суспільства набагато масштабніші і руйнівніші, ніж багато хто собі уявляє, пише журнал Ok!.

Реклама

Ще у вересні, коли про переїзд Кейт та Вільяма тільки стало відомо публіці, їхні нові сусіди заявили, що раптово виявили, що більше не можуть отримати доступ до великих ділянок відкритої місцевості, засіяної дубами. Близько 150 акрів раніше державної землі були обгороджені для розміщення сім’ї Уельських та їхніх трьох дітей, при цьому їхня безпека та захист є першорядним завданням.

Ще до офіційної заяви власники собак почали помічати появу кілометрів огорож, табличок «Вхід заборонено» та значну присутність поліції з камерами відеоспостереження, виритими траншеями та новими живоплотом, що кардинально змінило вигляд улюбленого парку. Королівське подружжя також встановило особисту зону відчуження радіусом 2,3 милі навколо Форест-Лодж, і вважається, що будь-кого, кого буде виявлено порушником у «зоні відчуження відповідно до Закону про боротьбу з організованою злочинністю та діями поліції», буде заарештовано.

Форест-лодж у Віндзорі — новий будинок сім’ї Уельських / © Getty Images

«Будь-хто може купити перепустку на паркування Віндзорського Великого парку та гуляти громадськими місцями. Таким чином, закриття паркування Кренборн-Гейт та ділянки землі за Форест-Лодж, що приблизно втричі перевищує площею стадіон „Сент-Джеймс Парк“, торкнулося тисячі людей з усієї округи», — розповіла одна з місцевих жителів виданню Mirror. Тіна, яка дуже цінувала можливість вигулювати свого енергійного золотистого кокер-ретрівера без повідця по приголомшливій відкритій місцевості, обурена.

«Більше половини Віндзорського Великого парку перебуває у приватній власності. Громадські зони для прогулянок є надзвичайно цінними. Закриття Кренборн-Гейт та прилеглих територій змушує людей дедалі частіше ходити з іншого боку парку, який у вихідні дні неймовірно переповнений. У Кренборні сотні акрів відкритих полів, усіяних дубами, тому я могла б легко дресирувати свого собаку, тоді як та частина парку, де я живу, — це суцільний ліс», — додає вона.

Реклама

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

І це торкнулося не лише пішохідних маршрутів. Закрився також дитячий екологічний освітній центр, розташований у новій зоні відчуження, і повідомляється, що дві родини, які проживали в котеджах неподалік нового будинку Уельських, було виселено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де ще жили принц та принцеса Уельські за останні чотирнадцять років.