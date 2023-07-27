Через прикраси спалахнув скандал: шанувальники стали на захист Кейт Міддлтон

Королівські шанувальники обурені тим, що колишня редакторка журналу Vogue С'юзі Менкес розкритикувала принцесу Уельську за те, що вона, нібито, не любить носити коштовності корони.

Армія шанувальників Кейт Міддлтон стверджує, що дружина принца Вільяма чудово вміє комбінувати дорогі прикраси з королівської скарбниці з доступними та бюджетними аксесуарами. Багато хто з них у соцмережах зазначив, що варто принцесі лише одягнути щось доступне за ціною, так це одразу ж змітають з полиць магазинів.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Я думаю, що люди забувають, що Кетрін — молода сучасна принцеса. І так само у неї є свій власний стиль, який швидко стає успіхом дизайнера", — пише один із шанувальників принцеси.

Або інший каже: "Принцеса Уельська відмінно розбирається в аксесуарах, а її колекція сережок приголомшлива, особливо тому, що вона часто просуває малий бізнес, одягаючи їх прикраси. Вона має правильне поєднання доступного і дорогого", - цитує коментатора видання express.

Принцеса Уельська на коронації короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Associated Press

"Стиль принцеси бездоганний, формальний для офіційних заходів, елегантний повсякденний для "привітання людей" та дуже повсякденний для вихідних з дітьми. Її прикраси завжди доречні", — додає ще один користувач соцмереж.

Дуже багато людей висловили свою незгоду з думкою пані Менкес та розхвалили Кейт Міддлтон, назвавши її дуже стильною та сучасною принцесою.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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