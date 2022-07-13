Через рік після пологів: дружина екс"холостяка" Макса Михайлюка у розкішній сукні продефілювала на показі Zuhair Murad

Даша Хлистун після народження доньки швидко досягла чудової форми і повернулась до модельного бізнесу.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – взяла участь у фешнпоказі кутюрної колекції осінь-зима 2022-23 Zuhair Murad, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Дівчина опублікувала в Instagram відео з шоу. На офіційній сторінці бренду в Instagram також з'явилося відео і фото Даші з показу.

Вона з'явилася на подіумі у розкішному образі. На ній була синя сукня, розшита камінням і стразами, із астрологічними зображеннями.

Вбрання мало високий розріз до стегна та вирізи на талії. Сукню вона скомбінувала з чорними босоніжками зі стразами.

(гортайте праворуч)

Хлистун професійно пройшлася подіумом, демонструючи і неймовірно гарне вбрання, і струнку фігуру, яку вона повернула після родів.

До слова, Даша взяла участь також у показі Модного дому Elie Saab. Вона вийшла на подіум у ніжній бежевій сукні до підлоги, розшитій камінням, паєтками і блискітками.

Нагадаємо, у квітні доньці Даші і Макса – Аріані – виповнився рік.

Читайте також: