Через рік після пологів: дружина екс"холостяка" Макса Михайлюка у розкішній сукні продефілювала на показі Zuhair Murad

Даша Хлистун після народження доньки швидко досягла чудової форми і повернулась до модельного бізнесу.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – взяла участь у фешнпоказі кутюрної колекції осінь-зима 2022-23 Zuhair Murad, який відбувся в межах Паризького тижня моди.
Дівчина опублікувала в Instagram відео з шоу. На офіційній сторінці бренду в Instagram також з'явилося відео і фото Даші з показу.
Вона з'явилася на подіумі у розкішному образі. На ній була синя сукня, розшита камінням і стразами, із астрологічними зображеннями.
Вбрання мало високий розріз до стегна та вирізи на талії. Сукню вона скомбінувала з чорними босоніжками зі стразами.
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Хлистун професійно пройшлася подіумом, демонструючи і неймовірно гарне вбрання, і струнку фігуру, яку вона повернула після родів.
До слова, Даша взяла участь також у показі Модного дому Elie Saab. Вона вийшла на подіум у ніжній бежевій сукні до підлоги, розшитій камінням, паєтками і блискітками.
Нагадаємо, у квітні доньці Даші і Макса – Аріані – виповнився рік.
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