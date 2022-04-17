Через рік: стало відоме останнє прохання принца Філіпа

Сьогодні рівно рік від того дня, як відбулося прощання з принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети II.

Рівно рік тому члени королівської родини попрощалися з принцом Філіпом на його похороні у Віндзорському замку. Це були гідні проводи для покійного коханого чоловіка королеви, у церемонії взяли участь понад 700 військовослужбовців, це наголошувало на його зв'язку з армією та флотом під час Другої світової війни.

На службі були присутні всі члени його сім'ї, зокрема і його онук принц Гаррі, який прилетів із Каліфорнії, де від 2020 року живе зі своєю сім'єю – Меган Маркл та двома дітьми.

Видання Mirror, згадуючи цей день, пише про останнє прохання герцога Единбурзького. Коли невелика церемонія добігла кінця, Оркестр Королівської морської піхоти заграв морський бойовий клич - звукові сигнали, які звучать зазвичай на кораблях військово-морського флоту, що сигналізують про те, що всі повинні бути відправлені на бойові пости. Сам принц Філіп спеціально попросив включити їх наприкінці похорону.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

А виступаючи перед похороном, джерело з палацу пояснило значення цього особливого звуку для Філіпа.

"Символізм його останнього виклику не буде втрачено для сім'ї. Навіть в останні хвилини життя герцога перед похованням він закликав свої війська, свою сім'ю посісти кожен своє місце", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, навіть цього дня принц Філіп хотів, щоб його сім'я згуртувалася і була разом.

Принц Філіп / Associated Press

Перша річниця похорону Філіпа сьогодні, коли члени королівської сім'ї святкують Великдень. Саме сьогодні деякі члени сім'ї відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, до речі, саме тут рівно рік тому відбулася і церемонія прощання з герцогом.

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