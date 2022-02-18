Через рожеві штани: тренерка жіночої команди з баскетболу стала жертвою сексистських нападок

Пібліка назвала образ тренера невідповідним.

Тренерка жіночої баскетбольної команди з техаського коледжу Сідні Картер піддалася критичним коментарям на свою адресу після того, як прийшла на один із матчів своєї команди в обтислих рожевих штанях від Fashion Nova і на високих підборах.

"Навіщо тобі носити такі обтислі штани, щоб тренувати", - запитав один із користувачів у Twitter. Інша людина запитала у Facebook, чи доречне її вбрання для баскетбольного матчу.

Проте коментуючи штани дівчини, яка сама є в минулому досвідченою баскетболісткою та професіоналкою своєї справи, багато хто явно не помітив, що на її білій водолазці була стрічка на підтримку боротьби проти раку молочної залози, а образ загалом поєднувався з кросівками дівчат її команди. Рожеве тренерка одягла на прохання організаторів, щоб підвищити поінформованість про рак молочної залози.

Однак у Мережі почали активно обговорювати одяг Сідні Картер. Багато хто її підтримував і захоплювався образами. Щоб припинити сперечання Сінді вирішила написати пост у Instagram.

Також варто зазначити, що раніше тренерка неодноразово одягала на матчі підбори, короткі сукні. Сідні завжди з красивим та довгим манікюром, макіяжем та укладанням. Ось кілька яскравих образів тренерки із баскетбольних матчів її команди.

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