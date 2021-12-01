Через сім місяців після пологів: дружина екс"Холостяка" Михайлюка у мінісукні похизувалася худими ногами

Даша Хлистун продемонструвала струнку фігуру та ноги.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — через сім місяців після пологів повернулася до модельного бізнесу. Дівчина повернула собі допологову форму і може вже похизуватися ідеальним тілом.

Даша літала на фешншоу за кордон.

В Instagram вона опублікувала знімки, на яких постала у кокетливому луці. На ній була чорна мінісукня з рюшами на спідниці та прозорими вставками на талії та між декольте.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Вбрання ідеально підкреслило її стрункі та худі ноги.

Образ вона доповнила ляпанцями з бантиками, акуратним укладанням та гарним макіяжем.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

"Вже у холодному Києві. Зате з рідними. Це єдине, що гріє насправді, було дуже приємно і якось по-новому знову робити шоу. Через таку довгу перерву. Побачити кастинг директорів, дизайнера, стиліста. Перекуси у вигляді піци, швидко переодягатися між виходами, зустріч з дівчатками, з якими стільки всього пережила... Це все звичайно крутить голову, але вдома мене зустрічало моє сонце, яке скучило за мамкою-моделлю, як би сильно не вистачало можливо того життя, де ти живеш у літаках, готелях, різних країнах. Найпотаємніше у мене вдома, куди я поспішатиму завжди і повертатимуся. Як же все-таки материнство змінює пріоритети", — написала Хлистун.

Деякі її фоловери пишуть, що Даша стала ще худшою, ніж була до вагітності.

"Просто незвичайні риси обличчя, міміка - все настільки гармонійно. Дашо, ну така худенька, напевно мала ще виснажила? Мені здається, що худша, ніж до пологів... у модельному бізнесі напевно так треба... Ну я б булочок трішки під'їла. Дуже красива, очей не відірвати, плюс завжди візаж ідеальний", "Кицю, не худни, ти і так красуня", "Даша, ви дуже гарна", — написали підписники під фото.

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