Через свідоцтво про смерть королеви Єлизавети II спалахнув скандал

Вчора було офіційно оприлюднено документ, у якому йшлося про те, що королева Великої Британії Єлизавета II, яка померла у Балморалі 8 вересня, пішла з життя через природну старість.

Згідно з документом, опублікованим National Records of Scotland у четвер, королева померла о 15:10, 8 вересня у замку Балморал. Старість була єдиною вказаною причиною смерті, без будь-яких інших факторів. Дуглас Джеймс Аллан Гласс був зазначений в документі, як сертифікуючий зареєстрований лікар. Якби королева померла в Англії, не було б необхідності розкривати офіційну причину смерті, оскільки Закон про реєстрацію 1836 року не поширюється на монархів. Але після публікації цього документа вже встиг спалахнути цілий скандал. Тепер NRS (National Records of Scotland) звинувачують у спробі приховати оприлюднення будь-яких подробиць, що стосуються смерті монархині.

Свідоцтво про смерть королеви Єлизавети ІІ / Фото: nrscotland.gov.uk

Як повідомляє Daily Mail, урядове відомство звинувачують у скритності та перериванні законних спроб отримати копію сертифіката. Такий документ зазвичай розкриває кілька деталей, включаючи причину смерті Її Величності, а також місце та час її смерті.

Видання спробувало отримати інформацію з Національного архіву Шотландії (NRS), але державний орган заблокував надання своїм співробітникам будь-яких подробиць щодо смерті королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королівська біографиня Анджела Левін заявила, що приховуючи інформацію, Національні архіви Шотландії та шотландський уряд, схоже, порушують закон.

"Хто несе відповідальність за запобігання оприлюдненню цієї інформації, глава держави? Якщо вони порушують закон у Шотландії, ніхто цього не залишить просто так. Вони продовжуватимуть доти, доки не отримають належної відповіді, чому у цьому конкретному випадку зроблено виняток, особливо якщо це закон. Я розумію, що стосовно королеви вони можуть вважати недоречним повідомляти всім, від чого вона померла, а також час і дату її смерті, однак ви повинні дотримуватися закону як приклад для всіх нас", - додала пані Левін.

Відповідно до Закону про реєстрацію народжень, смертей та шлюбів у Шотландії 1965 року, всі випадки смерті мають бути зареєстровані протягом семи днів, включаючи подання свідоцтва про смерть до реєстраційного органу.

Тим не менш, всі запити до РАГС Абердіншира, де мала бути зареєстрована смерть королеви, були передані в NRS, і зрозуміло, що NRS наказало співробітникам не розголошувати жодних подробиць.

Пані Левін вважає, що нездатність зробити подробиці смерті королеви надбанням громадськості може призвести до появи теорій змови. А такі секрети лише збільшують інтерес публіки до цього питання.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна, єдина дочка королеви провела з матір'ю останні 24 години її життя і супроводжуючи труну з тілом Єлизавети з Шотландії до Лондона заявила: "Мені пощастило розділити останні 24 години життя з моєю найдорожчою матір'ю. Для мене було честю та привілеєм супроводжувати її у її останній подорожі".

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