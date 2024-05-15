Через тиждень після принца Гаррі: Чарльз і Камілла у розкішних мантіях прибули до собору Святого Павла

Саме у цьому соборі герцог Сассекський тиждень тому відвідував службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених".
Король Чарльз та королева Камілла прибули сьогодні до собору, щоб відвідати службу посвячення Ордену Британської імперії.
Після прибуття короля та королеву супроводжували до церкви, перш ніж вони зайняли свої місця. На заході були присутні близько 2000 володарів нагород, які представляють Велику Британію та Співдружність.
Королівське подружжя носило ефектні мантії, відомі як Мантії Ордену. Під мантією король був одягнений у військову форму, а королева — у білу сукню з квітковим принтом та світлі замшеві туфлі-човники на підборах.
Вона одягла блискучі сережки з діамантами і свої улюблені золоті браслети, а також браслет Van Cleef & Arpels.
Нагадаємо, минулого тижня Чарльз та Камілла провели першу садову вечірку у Букінгемському палаці.
А вчора були присутні на презентації нового портрета монарха, який здивував усіх.
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