Через тиждень після принца Гаррі: Чарльз і Камілла у розкішних мантіях прибули до собору Святого Павла

Саме у цьому соборі герцог Сассекський тиждень тому відвідував службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених".

Король Чарльз та королева Камілла прибули сьогодні до собору, щоб відвідати службу посвячення Ордену Британської імперії.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Після прибуття короля та королеву супроводжували до церкви, перш ніж вони зайняли свої місця. На заході були присутні близько 2000 володарів нагород, які представляють Велику Британію та Співдружність.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівське подружжя носило ефектні мантії, відомі як Мантії Ордену. Під мантією король був одягнений у військову форму, а королева — у білу сукню з квітковим принтом та світлі замшеві туфлі-човники на підборах.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Вона одягла блискучі сережки з діамантами і свої улюблені золоті браслети, а також браслет Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Чарльз та Камілла провели першу садову вечірку у Букінгемському палаці.

А вчора були присутні на презентації нового портрета монарха, який здивував усіх.

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