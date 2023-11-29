Через три роки після смерті Діани: як Чарльз із синами відпочивав на гірськолижному курорті

На цьому фото майбутній монарх зображений зі своїми синами – принцом Вільямом та принцом Гаррі – 2000 року під час відпочинку на гірськолижному курорті у Швейцарії.

Тієї весни, це був квітень 2000 року, Чарльз, Вільям і Гаррі відпочивали в комуні Клостерс-Зернойс, каталися на лижах і весело проводили час. Від моменту смерті принцеси Діани, матері хлопчиків, минуло лише три роки, хлопці підросли і, судячи з фото, чудово провели в ту відпустку час зі своїм батьком.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

На жаль, після того, як принц Гаррі випустив свою книжку мемуарів, у якій розповів про своє життя в королівській родині, його стосунки з батьком Чарльзом сильно зіпсувалися. І невідомо, чи зможуть вони колись їх налагодити.

Король Чарльз III із синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

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