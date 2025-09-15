Через три роки після смерті королеви: дворецький Єлизавети II розсекретив, що приховувала монархиня від своїх близьких

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Колишній дворецький королеви Пол Баррел розповів про її останній рік життя у своїх мемуарах «Королівський інсайдер».

Вже зараз не секрет, що королева Єлизавета ІІ померла від раку кісткового мозку, у віці 96 років. Але у своїй книжці автор пише, що монархиня просила своїх лікарів продовжити їй життя наскільки можна, оскільки діагноз їй поставили невдовзі після смерті її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, а королева дуже хотіла дожити до святкування свого 70-річного ювілею перебування на престолі.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

З уривку книжки, опублікованої в Daily Mail, Баррелл пише, що королеві Єлизаветі поставили діагноз «рак» «лише через кілька місяців» після смерті принца Філіпа у квітні 2021 року.

«Це було для неї нищівним ударом так скоро після його втрати», — зазначає він у книжці. Вона не розповіла про це нікому за межами свого «кола довіри», куди входили «пажі, лакеї та костюмери. Для сім’ї все було гаразд, але лікарі прогнозували, що їй залишилося жити лише до Різдва», — пише Баррелл.

«Королева відповіла: „Як шкода, адже наступного року у мене платиновий ювілей, і я дуже хотіла б його побачити. Ви зможете зберегти мені життя до цього часу?“, — запитала вона у своїх лікарів.

Як ми вже знаємо, 2022 рік ознаменував 70-річчя правління покійної королеви і став першим платиновим ювілеєм для британської монархині. Це були масштабні святкові заходи по всій країні, в центрі яких була Єлизавета.

Королева Єлизавета II під час святкування платинового ювілею правління, червень 2022 року / © Associated Press

Автор книги пише, що для підтримки здоров’я покійна королева «переносила переливання крові і неухильно дотримувалася приписів лікарів, відмовившись від своїх улюблених джин-тоніків, джина з дюбонне та мартіні». Натомість вона замінила алкоголь «яблучним соком (і томатним соком у неділю як частування), щоб продовжити своє життя».

Хоча лікарі «зберігали їй життя, щоб вона стало свідком цієї знаменної події в її правлінні», колишній лакей королеви Єлизавети зазначає, що покійна монархиня «ввесь цей час знала, що помирає». Члени королівської сім’ї не знали про серйозність проблем зі здоров’ям королеви Єлизавети II до «останніх кількох місяців», пише Баррелл. Хоча «вона навмисно тримала їх у невіданні, щоб не хвилювати», у покійної королеви була ще одна причина тримати свій діагноз раку в секреті.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

«Вона також турбувалася, що її хвороба може відкрити шлях до регентства», — стверджує Баррелл. «Це було їй огидно. Вона хотіла правити до кінця і явно не хотіла бути хворою королевою з регентством».

Королева мирно померла 8 вересня 2022 року, у своєму улюбленому маєтку Балморал, у Шотландії. Нагадаємо, нещодавно ми згадували, якою була Єлизавета II за роки свого 70-річного царювання.