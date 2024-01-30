Чергова невдача для Меган і Гаррі: компанія Сассекських залишилася без боса

Беннетт Левін, який був призначений менеджером Archewell 2022 року, покинув компанію цього місяця. Коли 2021 року його призначили координатором бізнесу, це було сприйняте найвідвертішим шанувальником Сассекських Омідом Скобі як ознака того, що Archewell є "вуликом активності, яка продовжує зростати", пише Daily Mail. Беннет працював над документальним серіалом "Гаррі та Меган", який Archewell продюсував спільно з Netflix і був випущений 2022 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Своє звільнення пан Левін підтверджує в повідомленні своїх контактів у соціальних мережах. "Я радий повідомити, що починаю нову посаду в Cinetic Media", — каже він про свою нову роботу в американській компанії з фінансування та прокату фільмів.

Також зараз у ЗМІ активно ходять чутки про те, що стримінговий сервіс Netflix може не продовжити контракт із Archewell. Американський потоковий гігант заплатив Сассекським, за чутками, 80 мільйонів фунтів стерлінгів 2020 року в рамках угоди, термін дії якої спливає 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл прилітали на Ямайку, де відвідали показ фільму "Боб Марлі: Одне кохання". Це був їхній перший публічний вихід у світ у новому 2024 році.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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