Черговий несмак: бельгійська принцеса Дельфіна в дивному луку приїхала на парад

Разом із сім'єю свого брата короля Філіпа, принцеса Дельфіна та її чоловік Джеймс О'Гара були присутні на військовому параді на честь Національного дня у Брюсселі.

Принцеса Дельфіна та її чоловік Джеймс О'Гара / Фото: Getty Images

56-річна художниця обрала яскравий і вельми екстравагантний лук для своєї появи на публіці. На ній був пошитий на замовлення червоно-рожевий костюм від Atelier ExC з величезним метеликом спереду і написом Love ззаду, капелюх до тону від бельгійського модельєра Elvis Pompilio і білі туфлі на платформі і підборах від Morobe. Принцеса доповнила свій образ підвіскою у вигляді серця з написом Love, золотою каблучкою на пальці та червоно-рожевим манікюром.

Принцеса Дельфіна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року на святкування Національного дня принцеса Дельфіна приїхала у сукні із сердечками, а її вбрання було розкритиковане. До речі, його дизайн теж був від бренду Atelier ExC.

Тим часом старша дочка короля Бельгії – принцеса Єлизавета – обрала для нового виходу два рожеві аутфіти і мала чудовий вигляд. Елегантною була її мати королева Матильда.

Принцеса Єлизавета з братом принцом Еммануїлом та мамою королевою Матильдою / Фото: Getty Images

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