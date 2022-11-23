Червона королева: яскравий вихід Летиції іспанської

Королева Летиція любить і часто носить одяг червоного кольору.

Сьогодні, 23 листопада, королева Іспанії Летиція завітала на захід, пов'язаний з її роботою з підтримки організацій, які займаються психічним здоров'ям, у санітарному парку Сан-Гуан-де-Деу а в Барселоні, Іспанія.

Королева, яка нещодавно продемонструвала невеликий модний конфуз, одягнувши штани зі штанинами різної довжини, сьогодні мала бездоганний вигляд.

Вона одягла тонкий цегляно-червоний трикотажний топ із круглим вирізом, який був заправлений у вкорочені шкіряні штани-банани такого ж кольору із вузьким чорним поясом на талії.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила темно-червоними лаковими шпильками та сережками цікавого лаконічного дизайну.

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