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Червоне око короля Чарльза налякало шанувальників: палац прокоментував стан здоров’я монарха
Учора під час візиту президента Макрона до Віндзора королівські шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд короля Чарльза, який приймав гостей.
Король Чарльз учора привітав президентське подружжя Франції у Віндзорі. Фотографи зробили знімки, на яких видно, що під час цієї зустрічі одне око Чарльза було залите кров’ю. Прихильники хвилюються, чи все гаразд зі здоров’ям короля?
Представник Букінгемського палацу пояснив, що приводів для занепокоєння немає, і що причиною стала кровоносна судина, що лопнула, в правому оці, що з’явилася вночі. І це не пов’язано з поточним лікуванням монарха від раку.
Сьогодні під час прогулянки з Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон око короля Чарльза має такий самий червоний вигляд.
Раніше ми детальніше розповідали, чим небезпечний крововилив у склоподібне тіло, кон’юнктиву та сітківку ока.