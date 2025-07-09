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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Червоне око короля Чарльза налякало шанувальників: палац прокоментував стан здоров’я монарха

Учора під час візиту президента Макрона до Віндзора королівські шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд короля Чарльза, який приймав гостей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та Бріжит Макрон

Король Чарльз і Брижит Макрон / © Associated Press

Король Чарльз учора привітав президентське подружжя Франції у Віндзорі. Фотографи зробили знімки, на яких видно, що під час цієї зустрічі одне око Чарльза було залите кров’ю. Прихильники хвилюються, чи все гаразд зі здоров’ям короля?

Король Чарльз і Емануель Макрон / © Associated Press

Король Чарльз і Емануель Макрон / © Associated Press

Представник Букінгемського палацу пояснив, що приводів для занепокоєння немає, і що причиною стала кровоносна судина, що лопнула, в правому оці, що з’явилася вночі. І це не пов’язано з поточним лікуванням монарха від раку.

Еммануель Макрон, король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Еммануель Макрон, король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Сьогодні під час прогулянки з Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон око короля Чарльза має такий самий червоний вигляд.

Король Чарльз і Брижит Макрон / © Associated Press

Король Чарльз і Брижит Макрон / © Associated Press

Раніше ми детальніше розповідали, чим небезпечний крововилив у склоподібне тіло, кон’юнктиву та сітківку ока.

Король Чарльз і Емануель Макрон / © Associated Press

Король Чарльз і Емануель Макрон / © Associated Press

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