Червоне пальто, елегантний костюм і вишукана брошка: ефектні образи першої леді Чехії на інавгурації чоловіка

Нова перша леді країни продемонструвала одразу два аутфіти під час церемонії інавгурації свого чоловіка, новообраного президента Чехії.

Сьогодні, 9 березня, новообраний президент Чехії Петр Павел склав присягу. Церемонія відбулася у Владиславській залі Празького Граду. Під час важливої події Павела підтримувала його дружина, а тепер офіційно і перша леді Чеської Республіки – Єва Павлова. Розглянемо луки, які вона обрала для цієї події.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

На церемонію інавгурації Єва прямувала в ефектному образі. На ній було класичне червоне пальто і твідова блакитна сукня, яку вона прикрасила вишуканою квітковою брошкою. Лук Павлова доповнила темно-синіми туфлями і клатчем, розшитим бісером, у тон взуття.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Першій леді зробили гарне укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із рожевою помадою. У вухах у неї були лаконічні білі сережки у вигляді квітів.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Потім Єва змінила свій лук для церемонії на елегантне фіолетове вбрання, яке складалося з жакета на затин із поясом, баскою та коміром-стійкою, а також спідниці-олівця довжини міді.

Єва Павлова / Фото: Getty Images

До жакета вона прикріпила екстравагантну брошку цікавої форми. А вуха прикрасила сережками з цього самого комплекту. В руці вона тримала світлий клатч.

У цьому ж аутфіті перша леді з'явилася на балконі після інавгурації, коли вони з чоловіком вітали чехів.

Єва Павлова / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в день оголошення результатів другого туру президентських виборів у січні цьогоріч Єва Павлова з'явилася в елегантному рожевому пальті з великими накладними кишенями, приталеній сукні пудрового відтінку, яку вона поєднала з туфлями кольору металік на невисоких шпильках.

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