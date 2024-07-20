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Червоний їй личить: 26-річна онучка Грейс Келлі вийшла у світ з князем і княгинею Монако

Червоний їй личить: 26-річна онучка Грейс Келлі вийшла у світ з князем і княгинею Монако

Камілла Готліб, Княгиня Шарлін, Альбер II / Фото: Getty Images

У князівстві Монако відбувся черговий світський захід — 75-й щорічний благодійний галаконцерт "Бал Червоного Хреста Монако".

Він заснований 1948 року та є щорічним. Княжа родина відвідує його регулярно і завжди демонструє розкішні вбрання.

Цього разу серед почесних гостей з'явилася і 26-річна Камілла Готліб – дочка принцеси Стефанії – молодшої дочки Грейс Келлі та Реньє ІІІ. Дівчина обрала для заходу чарівну червону сукню з відкритими плечима, яка була повністю розшита лелітками та бісером. Сукня також мала високий розріз на спідниці.

Доповнила вона образ високою вечірньою зачіскою, макіяжем, прикрасами з діамантами та довгим червоним манікюром.

Камілла Готліб, Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images
Камілла Готліб, Княгиня Шарлін, Альбер II / Фото: Getty Images

Також галавечір відвідав її дядько князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін. Пара сяяла в парних вечірніх образах і була дуже гарною. На Шарлін того вечора була біла сукня від Модного дому Louis Vuitton.

Княгиня Шарлін та Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та Альбер II / Фото: Getty Images

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