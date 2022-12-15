Червоний їй пасує: королева Летиція в костюмі зі старої колекції приїхала на урочистий захід

Днями у Лос-Анджелесі відбулося відкриття першої філії Інституту Сервантесу. Під час свого дводенного візиту до США королева Летиція продемонструвала кілька образів.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Ми побачили її на публіці у молочно-білому костюмі та пальті верблюжого кольору, в тон якому вона підібрала туфлі та сумку.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

А також у червоному штанному костюмі від мадридського дизайнера Роберто Торретті з його колекції осінь-зима 2017 року, який дружина монарха поєднувала з червоним пальтом від Carolina Herrera і одягла цього дня на відкриття першого в місті Інституту Сервантеса.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Образ королівська особа доповнила оксамитовими туфлями на шпильках і шкіряним клатчем також червоного кольору. Одягла скромну пару сережок, що складалися з трьох маленьких золотих кілець і свою улюблену каблучку Karen Hallam, яку вона регулярно носить. Макіяж та зачіска королеви цього дня були максимально природними.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

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