Червоний жакет та шкіряні рукавички: Гелен Міррен у бездоганному образі з’явилася на кінопрем’єрі

Гелен Міррен / © Getty Images

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Гелен Міррен відвідала спеціальний британський показ психологічного трилера «Талант до вбивства», в якому вона виконала головну роль письменниці Патриції Гайсміт (авторки романів про Тома Ріплі).

На заході Міррен з'явилася в яскраво-червоному структурованому жакеті з об'ємними рукавами, асиметричним коміром-лацканом та широким тканинним поясом із прямокутною пряжкою, що підкреслює талію та створює ефект баски. До нього підібрала чорну спідницю міді з напівпрозорого фатину і чорні шкіряні ботильйони з квадратним носом і декоративним шнурівкою.

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Гелен Міррен / © Getty Images

Акторка одягла високі чорні шкіряні рукавички, взяла компактну чорну сумку з короткою ручкою та одягла сріблясті сережки-підвіски. Її волосся було укладене у фірмове платинове каре з бічним чубком і акцентна червона помада підкреслювала губи.

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