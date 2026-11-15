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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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51
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1 хв

Червоний жакет та шкіряні рукавички: Гелен Міррен у бездоганному образі з’явилася на кінопрем’єрі

81-річна дама Гелен Міррен відвідала спеціальний показ фільму «Талант до вбивства» у кінотеатрі Picturehouse Central у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен відвідала спеціальний британський показ психологічного трилера «Талант до вбивства», в якому вона виконала головну роль письменниці Патриції Гайсміт (авторки романів про Тома Ріплі).

На заході Міррен з'явилася в яскраво-червоному структурованому жакеті з об'ємними рукавами, асиметричним коміром-лацканом та широким тканинним поясом із прямокутною пряжкою, що підкреслює талію та створює ефект баски. До нього підібрала чорну спідницю міді з напівпрозорого фатину і чорні шкіряні ботильйони з квадратним носом і декоративним шнурівкою.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Акторка одягла високі чорні шкіряні рукавички, взяла компактну чорну сумку з короткою ручкою та одягла сріблясті сережки-підвіски. Її волосся було укладене у фірмове платинове каре з бічним чубком і акцентна червона помада підкреслювала губи.

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