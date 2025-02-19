Чи буде розлучення: експертка здивувала повідомленням про стосунки Меган Маркл та принца Гаррі

Ще в грудні принц Гаррі вперше публічно заговорив про розлучення з Меган Маркл.

Під час саміту New York Times DealBook 2024 принц Гаррі вперше прокоментував чутки про розлучення з дружиною.

Дженні Бонд, колишня королівська кореспондентка ВВС в інтерв'ю журналу OK! розповіла, що нещодавня затишна прогулянка герцога та герцогині Сассекських на Invictus Games у Канаді довела неправоту критиків.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Я не побачила абсолютно жодних доказів того, що вони незадоволені одне одним. Насправді, вони завжди здавалися закоханими і перебувають у гармонії", — сказала вона.

Протягом багатьох років принц Гаррі та Меган Маркл були змушені лавірувати між домислами про їхні стосунки, і останнім часом домисли зростали, оскільки вони стали частіше з'являтися на публіці поодинці, тоді як публыка міркувала про те, що Меган пропонували написати книжку "після розлучення".

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Дженні також зазначила, що інші члени королівської родини не піддаються такій же пильній увазі, незважаючи на наявність індивідуальних зобов'язань.

"Ми ніколи не ставимо під сумнів статус шлюбу Едварда і Софі, або Анни і Тімоті Лоренса, або Чарльза та Камілли, коли вони займаються своїми різними зобов'язаннями і зосереджуються на окремих інтересах. То чому ж ми робимо це з Гаррі та Меган?", — каже експертка.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

"На Invictus Games я побачила пару, дуже згуртовану", — додає експертеп. "Я побачила дружину, яка по праву пишалася тим, що допоміг створити її чоловік. І я побачила чоловіка, який був дуже вдячний за підтримку своєї партнерки".

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл публічно на церемонії відкриття Invictus Games 2025 поцілувала принца Гаррі, продемонструвавши публіці, що в їхній парі все просто чудово.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також: