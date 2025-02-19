Чи буде розлучення: експертка здивувала повідомленням про стосунки Меган Маркл та принца Гаррі

Ще в грудні принц Гаррі вперше публічно заговорив про розлучення з Меган Маркл.
Під час саміту New York Times DealBook 2024 принц Гаррі вперше прокоментував чутки про розлучення з дружиною.
Дженні Бонд, колишня королівська кореспондентка ВВС в інтерв'ю журналу OK! розповіла, що нещодавня затишна прогулянка герцога та герцогині Сассекських на Invictus Games у Канаді довела неправоту критиків.
"Я не побачила абсолютно жодних доказів того, що вони незадоволені одне одним. Насправді, вони завжди здавалися закоханими і перебувають у гармонії", — сказала вона.
Протягом багатьох років принц Гаррі та Меган Маркл були змушені лавірувати між домислами про їхні стосунки, і останнім часом домисли зростали, оскільки вони стали частіше з'являтися на публіці поодинці, тоді як публыка міркувала про те, що Меган пропонували написати книжку "після розлучення".
Дженні також зазначила, що інші члени королівської родини не піддаються такій же пильній увазі, незважаючи на наявність індивідуальних зобов'язань.
"Ми ніколи не ставимо під сумнів статус шлюбу Едварда і Софі, або Анни і Тімоті Лоренса, або Чарльза та Камілли, коли вони займаються своїми різними зобов'язаннями і зосереджуються на окремих інтересах. То чому ж ми робимо це з Гаррі та Меган?", — каже експертка.
"На Invictus Games я побачила пару, дуже згуртовану", — додає експертеп. "Я побачила дружину, яка по праву пишалася тим, що допоміг створити її чоловік. І я побачила чоловіка, який був дуже вдячний за підтримку своєї партнерки".
Нагадаємо, Меган Маркл публічно на церемонії відкриття Invictus Games 2025 поцілувала принца Гаррі, продемонструвавши публіці, що в їхній парі все просто чудово.
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