Чи буде розлучення: князь Альбер II висловився про шлюб з Шарлін

Навколо шлюбу князя Альбера II і княгині Шарлін зараз багато домислів. Альбер вирішив висловитися публічно і спростувати чутки про їхнє можливе розлучення.

У коментарі журналу People князь Монако заявив, що всі ці розмови, природно, дуже впливають і на нього, і на його дружину.

"Вона не покинула Монако в люті!", — заявляє Альбер журналістам. "Вона полетіла не тому, що злилася на мене або на когось ще. Вона їхала до Південної Африки, щоб переглянути роботу свого Фонду там і провести невелику відпустку з братом і друзями. Передбачалося, що це буде лише тиждень, максимум 10 днів, і вона все ще там, тому що у неї була ця інфекція, всі ці медичні ускладнення виникли", — говорить Альбер II.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

Шарлін, нагадаємо, отримала ускладнення після операції синус-ліфтингу, яку пройшла напередодні поїздки до ПАР. Вже там на батьківщині у неї сильно почали боліти вуха і з'ясувалося, що в результаті процедури була занесена інфекція. Шарлін перенесла кілька операцій, але її стан здоров'я як і раніше, не стабільний. Минулого тижня княгиню знову госпіталізували, вона знепритомніла.

Через все це вона пропустила 10-ту річницю весілля, пропустила перший день в школі своїх дітей. Але, як стверджує її чоловік, вона не поїхала у вигнання, у Шарлін дійсно медична проблема, яку необхідно усунути.

Княгиня Шарлін з дітьми / Associated Press

Вся ця ситуація призвела до того, що виникли чутки про проблеми в їхньому шлюбі. І тепер Альбер II говорить, що розвіяти їх йому слід було набагато раніше.

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"Але я зосередився на турботі про дітей. І я думав, що це, ймовірно, просто зникне. Знаєш, якщо ти спробуєш відповісти на всі запитання, і ти постійно це робиш, ти даремно витрачаєш свій час. Звичайно, це впливає на неї. Звичайно, це впливає на мене. Неправильне тлумачення подій завжди згубно ... ми легка мішень, в яку легко потрапити, тому що ми перебуваємо на публіці", — заявив князь.

У коментарі Альбер також сказав, що Шарлін готова повернутися додому. Під час нещодавнього його візиту з дітьми до ПАР принцеса йому повідомила, що готова зробити це навіть на кораблі, аби швидше повернутися до Європи.

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