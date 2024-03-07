Чи буде третій малюк Сассекський: що Меган і Гаррі говорять про поповнення в сім'ї

У принца Гаррі та Меган Маркл двоє дітей – майже п'ятирічний принц Арчі та майже трирічна принцеса Лілібет.

Одного разу під час інтерв'ю Опри Вінфрі пару запитали, чи планують вони в майбутньому ще розширювати свою сім'ю? Меган саме тоді була вагітна дочкою. І ось, що принц Гаррі відповів тоді Опрі:

"Я просто вдячний, що у мене є дитина. Будь-яка, одна чи дві, було б приголомшливо, але народити хлопчика, а потім дівчинку, що може бути краще? Тепер у нас є сім'я, нас четверо та дві собаки", — сказав принц і додав, що вони з Меган зупиняться на двох дітях, пише Hello!

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Також принц Гаррі неодноразово заявляв, що дбає про довкілля, тому вважає, що мати двох дітей – цілком достатньо. Тоді королівські шанувальники розкритикували принца за те, що він натякає на старшого брата – майбутнього короля Вільяма, який має трьох дітей.

Відтоді, як Гаррі та Меган залишили королівську родину між братами дуже натягнуті стосунки.

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