Чи це збіг: Меган Маркл заскочили папараці на прогулянці в день народження короля Чарльза

Але ми знаємо, як Меган любить робити щось саме в знакові дні для членів королівської сім'ї. Учора, наприклад, герцогиня вирішила відвідати подругу в Монтесіто і разом із нею прогулятися магазинами. І папараці про це звідкілясь довідалися.

Знімками поділилося видання Daily Mail. Меган зустрілася зі своєю близькою подругою Келлі Маккі Зайфен, у сім'ї якої 16 місяців тому сталося горе, раптово помер її 9-річний син.

У травні цього року Келлі публічно відгукувалася про Меган, як про дбайливу подругу, яка надала їй підтримку. А тепер двох жінок сфотографували на прогулянці сонячним Лос-Анджелесом, коли вони ходили на шопінг, а потім на обід.

Герцогиня була в шортах з високою талією La Ligne та чорним тонким поясом, у чорній трикотажній кофті, замшевих балетках Aquazzura та з об'ємною смугастою сумкою Cesta Collective на плечі. Меган була в сонцезахисних окулярах, волосся зібрала в низький хвіст, одягла кілька браслетів на зап'ястя і прикріпила макову брошку до кофти на честь Дня пам'яті, що відбувся минулої неділі в Британії.

До речі, Меган і раніше любила носити шорти, цієї осені з'являлася у схожих на "Іграх нескорених", а також любила їх одягати ще до весілля з принцом Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл на "Іграх нескорених" / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, Меган розкритикували військові за те, що вона носила цю брошку.

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