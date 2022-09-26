"Чи то президент ідіот, чи старець не справжній": зустріч Путіна з шаманом на Валдаї не увінчалася успіхом

Мобілізація, яку оголосив російський диктатор, може спричинити крах режиму. Але Путін, схоже, поки що цього не розуміє.

Телеграм-канал Generall SVR поділився новими подробицями про те, де зараз перебуває кремлівський "фюрер" і чому лютує.

Відомо, що після оголошення про так звану часткову мобілізацію, Путін "підібгавши хвіст" втік з Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї. Однак, як пише канал, відпочити і поправити здоров'я Путіну не вдається, тому що президент регулярно отримує доповіді про хід оголошеної ним мобілізації, які показують йому те, які численні проблеми виникають, як незадоволене суспільство, і як рейтинг Путіна стрімко падає вниз.

"Іх країни масово тікають чоловіки призовного віку та незадоволення населення, що перетікає в мітинги та сутички в кількох регіонах, хвилюють Путіна найбільше, саме на доповіді з цією інформацією реакція президента найбільша акцентована", — пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Диктатор то думав, що народ піде воювати з радістю та гордістю, а виявляється, російські чоловіки не готові віддавати життя ні за "батьківщину", ні за свого президента.

"Путін висловлював крайнє невдоволення небажанням російських громадян чоловічої статі покірно вмирати за нього, а жінок "сидіти і не п..здіти", — пише канал.

Звісно, відпочинок Путіна на Валдаї не обійшовся без зустрічі зі старцем. Деякі подробиці цього заходу, що не увінчався успіхом і, очевидно, розлютило президента, також розкриває канал.

"У Путіна все явно йде не за планом і під час відвідування резиденції на Валдаї друг президента Юрій Ковальчук організував Путіну зустріч зі "старцем", який мав підтвердити допомогу "вищих сил" у всіх починаннях і пообіцяти майбутні перемоги, але чи то президент ідіот" тому що в казки вірить, чи "старець" не справжній, а невдача продовжує переслідувати Путіна. Навіть старий "друг" Путіна Олександр Лукашенко, незважаючи на недільні багатогодинні вмовляння, погрози та обіцянки багатомільярдних кредитів, відмовився проводити мобілізацію в Республіці Білорусь, визнавати " референдуми" і взагалі поводився не як годиться "молодшому братові". Занепокоєння в Дагестані, викликані мобілізаційними процесами, змушують Путіна ретируватися з Сочі. Кавказ — справа тонка, може і здетонувати".

Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

Словом, не відпочинок, а суцільний стрес та занепокоєння. Скоро Путіну вже й місця в країні не знайдеться, де можна спокійно "видихнути" та "відпочити". Але він не втрачає надії, кажуть, напередодні свого 70-річного ювілею, 7 жовтня, планує махнути до Сибіру та відвідати справжні "місця сили".

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