Чи відповість король: у лондонській галереї активісти зіпсували той самий "портрет з метеликом" Чарльза III

Активісти, які виступають на захист прав тварин, наклеїли плакати поверх того самого "вогняного" портрета короля Чарльза III.

Перший офіційний портрет був виставлений у галереї Філліпа Молда у Лондоні. До нього пробралися двоє активістів організації Animal Rising і на очах у здивованої публіки зіпсували картину плакатом.

Обличчя короля заклеїли зображенням анімаційного персонажа Воллеса з фільму "Воллес та Громіт", а на іншому стікері було написано: "Ніякого сиру, Громіт. Подивіться на всю цю жорстокість на фермах RSPCA!".

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Таким чином активісти хотіли привернути увагу Чарльза до жорстокості на фермах Королівського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами RSPCA. Організація Animal Rising закликає короля призупинити підтримку благодійної організації, королівським покровителем якої він є, доки вони не відмовляться від програми Assured Scheme, покликаної захищати стандарти захисту тварин.

Повідомляється, що портрет короля зберігається за спеціальним органічним склом, тому не мав бути пошкоджений.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of RSPCA повинен дати їм натиснути на довірені Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf pic.twitter.com/jYLHFuxtHB — Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024

Активісти Деніел Джуніпер та Бен Томас пробули біля галереї близько двох годин, але поліція так і не з'явилася. У коментарі Daily Mail вони сказали:

"Оскільки король Чарльз був таким великим шанувальником Воллеса та Громіта, ми не могли придумати кращого способу привернути його увагу до жахливих сцен на фермах, сертифікованих RSPCA", — сказав Джуніпер. "Хоча ми сподіваємося, що це потішить Його Величність, ми також закликаємо його серйозно переглянути своє рішення, чи хоче він, щоб його асоціювали з жахливими стражданнями на фермах, що підтримуються RSPCA".

На цьому портреті на плечі короля Чарльза зображений метелик, який символізує, як він піклується про навколишнє середовище.

"Він дуже пишається тим, що дбає про навколишнє середовище, а тваринництво робить величезний внесок у кліматичну кризу. Тому, якби він дійсно знав, чим активно займається ця схема, покровителем якої він є, то я думаю, він був би проти цього і підтримав би послання, яке ми намагаємось донести”, — кажуть активісти.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, портрет був представлений у середині травня у синій вітальні Букінгемського палацу в Лондоні. Його автором є художник Джонатан Єо.

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