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Чи з'явиться король Чарльз на великодній службі: що сказали у палаці

Чи з'явиться король Чарльз на великодній службі: що сказали у палаці

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III за рекомендацією лікарів уникає зараз публічних заходів, оскільки проходить курс лікування від раку.

Джерела в Букінгемському палаці повідомили Telegraph, що тепер монарх сподівається, що буде достатньо здоровим, щоб бути присутнім на традиційній великодній службі у Віндзорі наступної неділі, пише express.

Новина з'явилася менш ніж через 24 години після того, як принцеса Уельська оголосила, що у неї самої діагностовано рак. Після виходу емоційного відеозвернення Кетрін підтвердила, що не буде присутньою на службі на Великдень. Пропустить захід та її чоловік принц Вільям, він залишиться з дружиною та дітьми у їхньому заміському маєтку.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі 2023 року / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі 2023 року / Фото: Associated Press

"Король і королева сподіваються відвідати великодню службу у Віндзорі. Однак це не будуть збори великої родини, які ми бачили раніше. Одна з причин відсутності Чарльза пов'язана з ризиком для здоров'я через велике скупчення людей", — зазначає джерело.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ймовірно, служба у каплиці Святого Георгія буде набагато меншою, ніж зазвичай, оскільки її відвідає менша кількість членів королівської родини. Нагадаємо, король Чарльз висловив підтримку принцесі Кейт після того, як вона розповіла про свій діагноз.

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