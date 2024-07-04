Чи з'явиться принцеса Кейт на Вімблдоні: що про це відомо

Принцеса Уельська є покровителькою Асоціації лаун-тенісу та Вімблдонського тенісного турніру та щорічно вручає трофеї переможцям, але як буде цього року?

Принцеса Кейт все ще проходить лікування від раку і те, чи з'явиться вона на фіналі цьогорічного тенісного турніру, повністю залежить від її медичної команди.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Також видання Daily Mail повідомляє, що у фіналі турніру в Лондоні може бути відсутнім і принц Вільям, адже він, ймовірно, вирушить на чемпіонат Євро-2024, який проходить у Німеччині, оскільки збірна Англії може взяти участь у фіналі чемпіонату. Якщо це відбудеться, то є ймовірність, що принц Уельський візьме з собою старшого сина принца Джорджа.

Принц Вільям та принц Джордж на футболі / Фото: Getty Images

А колишня президентка Асоціації лаун-тенісу герцогиня Глостерська, яка ніколи не вручала трофеї, напевно, теж не зможе вручити трофеї. У зв'язку з усім перерахованим вище, шанси на те, що принцеса Кейт таки з'явиться на Вімблдоні дуже високі.

Минулого разу ми бачили принцесу Уельську на параді Trooping the Color на початку червня, який відбувся на честь дня народження короля Чарльза III.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

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