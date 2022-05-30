Чим замінити сіль: корисні лайфхаки від шефкухаря Євгена Клопотенка

Солі на прилавках магазинів справді немає, ми перевіряли. Принаймні у столиці із цим проблематично. Але це не привід засмучуватися, а привід вдатися до поради шефкухаря Євгена Клопотенка, який стверджує, що ваш організм вам лише дякувати буде за те, що ви зменшите споживання солі у своєму раціоні.

У своєму блогу в Instagram Євген Клопотенко дав ще кілька порад, які допоможуть українцям пережити "сольовий колапс". Головне посилання посту — постарайтеся відмовитися від солі або хоча б мінімізувати її споживання в раціоні і буде вам щастя.

"Котики, розумію, що з сіллю трохи зникло почуття стабільності. Так як і з гречкою. Але є два моменти. Перший: якщо ви таки маєте сіль, то додавайте її менше. Тиждень-два, ваші рецептори адаптуються, і ви зрозумієте, що можливо до цього їли занадто багато солі, це буде корисніша історія.

Другий момент: щоб компенсувати сіль у їжі – додавайте вже солоні продукти. Соєвий соус, бринза, сулугуні, взагалі будь-який сир, солоні горішки, оселедець. Якщо є розсіл із торішніх огірків/помідорів, то додати трохи до борщу, і це зробить його солоним", — радить Клопотенко.

Раніше ми розповідали як можна консервувати огірки без солі. Поради також дав Євген Клопотенко.

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