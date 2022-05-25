Чим замінити сіль: шефкухар Євген Клопотенко дав корисну пораду українцям

Шефкухар Євген Клопотенко, звісно, чув про дефіцит солі в Україні. І вже дав поради українцям, чим замінити сіль у повсякденних стравах.

Найкраще, що можуть зробити зараз українці, на думку шефкухаря, не бігати містом у пошуках солі, а переглянути свій раціон та відмовитись від шкідливої звички. Тобто від звички зловживати сіллю.

"Сіль — це консервант так само, як і цукор — це консервант, а також є оцет, який може консервувати. Тому якщо всі господарі та господині переживають, як тепер консервувати що-небудь, то можна це робити без солі просто з цукром або оцтом" і проблем жодних не буде. З точки зору здоров'я нам точно не потрібно шукати якусь закордонну сіль, а потрібно просто її менше використати у своєму раціоні. Найпростіше рішення – це привчити свій організм до того, щоб споживати солі менше”, — радить Клопотенко.

Нагадаємо, на Донеччині через обстріл РФ зупинило роботу найбільше в Європі підприємство з солевидобутку — ДП "Артемсоль". Наразі в Україні очікується дефіцит солі.

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