Читали записки та оглядали гори квітів: Кейт і Вільям Уельські прибули до Сандрінгема

Принц і принцеса Уельські прибули сьогодні до Сандрінгема, щоб вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II. Королева дуже любила Сандрінгем і кожне Різдво проводила тут із сім'єю зимові канікули.

Принц і принцеса Уельські вітали сьогодні публіку, яка прийшла висловити свої співчуття у зв'язку зі смертю монархині. Інші члени королівської сім'ї сьогодні також роз'їхалися Великою Британією – графиня Софі, улюблена невістка королеви Єлизавети II, вирушила до Манчестера, а принцеса Анна – до Глазго.

Кейт і Вільям / Фото: Getty Images

Сьогодні Кетрін була одягнена в чорну сукню міді та пальто, а в руках у неї була маленька чорна сумка на короткій ручці. У вухах у Кейт - сережки з перлів, а на шиї - ланцюжок із білого золота з невеликим хрестиком. Волосся було укладене гарними хвилями, а на обличчі - денний макіяж. Взута Кейт була в чорні туфлі-човники.

Принц Вільям був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Кейт і Вільям / Фото: Getty Images

У розмові з публікою Кетрін, принцеса Уельська, сказала, що не може повірити, як багато людей приносять листівки та квіти. "Я не можу прочитати їх усі, інакше я б заплакала", пише Daily Mail. Також було чути, як принц Вільям сказав комусь із натовпу, що він "приголомшений" підтримкою від людей.

Кейт і Вільям / Фото: Getty Images

Король Чарльз III сьогодні насолоджувався заслуженим відпочинком у своєму маєтку Хайгроув у Глостерширі.

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