"Чиїсь дружини, матері, сини завалені й безпомічні, навік поснулі": журналістка довела до сліз проникливим віршем про трагедію у Кременчуці

На момент ракетного удару у торговому центрі на Полтавщині були сотні людей.
27 червня російські окупанти влучили ракетою у торгівельний центр "Амстор" у Кременчуці, в якому перебувало понад тисяча мирних людей. Кількість жертв навіть страшно уявити.
Журналістка Марина Солонар відреагувала на трагедію, написавши пронизливий вірш, який довів до сліз її підписників:
"Червневе сонце плавило асфальт.
Хотілося води і прохолоди.
І тисячі кросівок і сандаль
блукали у торговому проході.
В “Сільпо” на касі пробивали хліб,
і достигала випічка у печі.
Пенсіонери важили крупу,
хтось купував дрібні на кухню речі.
Буденно цілий світ собі гудів,
нагадуючи велелюдний вулик.
Хтось доїдав спізнілий свій обід,
Хтось ніс в авто із магазину клунок
Тривога сповістила про біду, і все завмерло.
Вибух. Вибух. Тиша.
Де ще секунду все гуло-жило
стоїть смердюче чорне попелище.
Цивільні, мирні, смирні і смутні,
старі і молоді, безбожно юні.
Чиїсь дружини, матері, сини,
бабусечки, дідусики й синулі
завалені й безпомічні,
навік поснулі.
Немає слів і сліз. Думок немає.
Здається навіть звуки онімілі
в душі немов пластинка заїдає:
"Ви прокляті, кацапи знависнілі"
Ви дивитесь на наше попелище
На наш "Амстор"...
… ТЦ, що був..
і вже нема.
І в вас екстаз й ні граму каяття".
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